Poteri speciali per Roma via libera alla Camera senza i voti del Partito democratico

In Parlamento è stata approvata in prima lettura una riforma costituzionale che attribuisce a Roma Capitale maggiori poteri legislativi. La proposta è passata alla Camera senza il supporto dei voti del Partito democratico. La legge mira a modificare le competenze della città, introducendo nuove prerogative in ambito legislativo. La discussione prosegue ora nelle successive fasi parlamentari.

È stato approvato in prima lettura alla Camera il disegno di legge di riforma costituzionale che conferisce a Roma Capitale più poteri legislativi. I deputati hanno approvato il testo con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55. Si tratta del primo via libera dell'Aula di Montecitorio. Polemica per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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