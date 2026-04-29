Durante un recente convegno della Società Italiana di Informatica, è stata annunciata la posizione dell’Italia nel settore della potenza di calcolo. Secondo i dati presentati, il paese si colloca al terzo posto a livello mondiale, dietro a due nazioni che occupano le prime posizioni. La classifica si basa sui livelli di capacità di elaborazione dei sistemi informatici installati nel territorio nazionale.

? Cosa sapere L'Italia occupa la terza posizione mondiale per potenza di calcolo secondo il convegno SIOI.. Il Paese punta al primato superando la Germania grazie al supercalcolatore Leonardo.. Mercoledì 29 aprile 2026, presso la sede della Società italiana per l’organizzazione internazionale a Roma, il dibattito sulla sovranità digitale ha confermato che l’Italia occupa la terza posizione mondiale per potenza di calcolo, inseguendo Stati Uniti e Giappone. Il convegno organizzato dalla Sioi, intitolato al futuro già presente attraverso le tecnologie trasformative e la rivoluzione quantistica, ha messo in luce un paradosso strutturale del sistema Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza di calcolo: l’Italia sfida il mondo e punta al primato

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