Charleston Pegula sfida la potenza con la precisione | punta al trono
Jessica Pegula ha iniziato il suo percorso nel torneo WTA 500 di Charleston affrontando la prima avversaria nel secondo turno. La giocatrice si prepara a sfidare Yulia Putintseva, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La sfida si svolge su campi indoor e rappresenta un passaggio importante nel cammino della tennista verso le fasi finali.
?? Cosa sapere Jessica Pegula esordisce al secondo turno del WTA 500 di Charleston contro Yulia Putintseva. La numero 5 del ranking mondiale punta a difendere il titolo vinto l'anno scorso. Jessica Pegula affronta la sfida per difendere il traguardo conquistato l'anno scorso a Charleston, puntando sulla propria peculiare gestione del gioco in vista del WTA 500 che vedrà la statunitense testa di serie numero 1. La numero 2 degli USA si prepara a scendere in campo sul suolo americano con l'obi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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