Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Roberto Bautista Agut nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, in programma alle 11. Il tennista romano cerca di ottenere la sua ottava vittoria in questa manifestazione. L'incontro tra i due giocatori si svolgerà sulla terra battuta del torneo monacense, primo impegno ufficiale della stagione su questa superficie.

Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista Agut nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, in un incontro previsto per le ore 11.00 di martedì 7 aprile sul campo Rainier III. L’atleta romano scende in campo dopo un inizio di torneo particolare, avendo già giocato una partita nella settimana monegasca. Il tennista azzurro ha infatti debuttato nella competizione di doppio insieme ad Andrea Vavassori, prendendo il posto di Simone Bolelli che non ha potuto partecipare per motivi personali. In quella sfida, la coppia composta da Berrettini e Vavassori ha prevalso per 2 set a 1 contro il duo formato dal britannico Cameron Norrie e dall’australiano Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini sfida Bautista Agut: il romano punta al 8° primato

Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III.

Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III...

Temi più discussi: Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e Alcaraz; Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Montecarlo, quando si gioca Sinner-Humbert e dove vederla: Alcaraz è già a ruota di Jannik; Attesa per Sinner, a Montecarlo sfida Humbert. Cobolli avanza.

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PROGRAMMA MARTEDI 07 APRILE Programma Montecarlo - Court Rainier III Ore 11:00: [LL] Roberto Bautista Agut (ESP) vs [WC] Matteo Berrettini (ITA) A seguire: Ugo Humbert (FRA) vs [2] Jannik Sinner (ITA) (Debutto stagionale sulla t - facebook.com facebook

Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com