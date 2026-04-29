Potenza celebra l’eccellenza | 10 maestri del lavoro ricevono le Stelle

Il primo maggio, nella città di Potenza, si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale dieci professionisti lucani hanno ricevuto le Stelle al merito. La Prefettura ha consegnato i riconoscimenti in un evento pubblico, celebrando il contributo di queste persone nel loro settore di attività. La consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, sottolineando l'importanza del lavoro e dell’impegno locale.

? Cosa sapere La Prefettura di Potenza consegna le Stelle al merito a dieci professionisti lucani il 1 maggio.. Il riconoscimento premia l'eccellenza tecnica in settori come ferrovie, agricoltura e gestione idrica.. Venerdì 1 maggio 2026, alle ore 10:45, il Teatro Stabile di Potenza ospiterà la cerimonia ufficiale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro a dieci professionisti lucani selezionati per i loro straordinari meriti professionali, morali e culturali. L’evento, che vede come protagonista la celebrazione della dedizione al lavoro e della perizia tecnica, è organizzato dalla Prefettura di Potenza in stretta collaborazione con la Federazione Regionale dei Maestri del Lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza celebra l’eccellenza: 10 maestri del lavoro ricevono le Stelle Notizie correlate Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’Sono 5 i lavoratori della nostra provincia che il 1° maggio, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, riceveranno... Forlì celebra 15 Maestri d’opera: l’eccellenza del saper fare? Cosa sapere Anap Confartigianato premia 15 Maestri d'opera presso il centro Don Bosco di Forlì. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: alla scala di milano corrado veneziano rende omaggio a turandot; Ducati e Maserati, lo Stato celebra un secolo di eccellenza italiana con i nuovi francobolli; Eccellenza e Innovazione a Lecce, La Scuola di Cavalleria Celebra la Giornata del Made in Italy; Un bus d’autore sulla storica Linea 11: arte e inclusione in viaggio grazie ai ragazzi di Cuore 21. La città di Potenza premia l'eccellenza del danzatore Claudio CovielloUn encomio della Città di Potenza sarà conferito al danzatore potentino Claudio Coviello dall'amministrazione comunale del capoluogo lucano. La cerimonia si terrà il prossimo 23 dicembre, alle ore 19 ... ansa.it Potenza celebra l’arte contemporanea! È stata inaugurata il 1° aprile 2026 la Biennale di Potenza presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, un appuntamento imperdibile per artisti, appassionati e professionisti del settore. La mostra sarà vis - facebook.com facebook