Il San Giusto ha vinto contro la Vaianese con un risultato di 2-1, grazie a una doppietta di Rigamonti. La partita si è giocata nel tradizionale posticipo del lunedì sera sul campo di Vaiano. La squadra di casa ha cercato di reagire alla sconfitta, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla prestazione dei visitatori. La sfida ha concluso con la vittoria del San Giusto.

Il San Giusto ha risposto al Las Vegas, espugnando il campo di Vaiano nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera e regolando la Vaianese per 2-1 (doppietta di Rigamonti). E si è così ricomposta la coppia di inseguitrici alle spalle del Paperino San Giorgio primo della classe. Il ventottesimo turno del campionato di Terza Categoria si è concluso lunedì scorso, in attesa delle ultime due giornate che completeranno la "regular season". Il principale verdetto è stato emesso: il PSG di coach Betti, primo a 70 punti, ha già vinto il torneo e festeggiato il "double" (considerando la precedente vittoria in Coppa Faggi) per un duplice successo reso ancor più epico dalle difficoltà incontrate nella seconda parte della stagione a causa dell’indisponibilità del campo sportivo di San Giorgio a Colonica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Posticipo, il San Giusto risponde presente

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