Lecce Fiorentina 1-1 | Gabriel risponde a Harrison un punto a testa al Via del Mare Cosa è successo nel posticipo

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel posticipo serale della trentatreesima giornata di campionato, Lecce e Fiorentina si sono divise un punto a testa con il risultato di 1-1. Gabriel ha parato un rigore a Harrison, che aveva aperto le marcature per la squadra ospite. La partita si è disputata allo stadio di Lecce e ha visto la Juve consolidare il quarto posto in classifica.

di Luca Fioretti Lecce Fiorentina, il pareggio nel posticipo serale chiude questa trentatreesima giornata di campionato che ha visto la Juve consolidare il quarto posto. Il posticipo della  33esima  giornata di  Serie A  si è concluso con un pareggio  estremamente combattuto  tra  Lecce  e  Fiorentina. Le due formazioni si sono date battaglia per  novanta  minuti, terminando la gara con il punteggio finale di  1-1. Ad aprire le marcature nel  primo  tempo è stato  Harrison, capace di insaccare la rete al minuto  30  con una conclusione  molto precisa. Nella ripresa, gli ospiti hanno reagito con  assoluta determinazione, trovando il definitivo pareggio grazie al gol di  Gabriel  giunto al  71?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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