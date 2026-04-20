Nel posticipo serale della trentatreesima giornata di campionato, Lecce e Fiorentina si sono divise un punto a testa con il risultato di 1-1. Gabriel ha parato un rigore a Harrison, che aveva aperto le marcature per la squadra ospite. La partita si è disputata allo stadio di Lecce e ha visto la Juve consolidare il quarto posto in classifica.

di Luca Fioretti Lecce Fiorentina, il pareggio nel posticipo serale chiude questa trentatreesima giornata di campionato che ha visto la Juve consolidare il quarto posto. Il posticipo della 33esima giornata di Serie A si è concluso con un pareggio estremamente combattuto tra Lecce e Fiorentina. Le due formazioni si sono date battaglia per novanta minuti, terminando la gara con il punteggio finale di 1-1. Ad aprire le marcature nel primo tempo è stato Harrison, capace di insaccare la rete al minuto 30 con una conclusione molto precisa. Nella ripresa, gli ospiti hanno reagito con assoluta determinazione, trovando il definitivo pareggio grazie al gol di Gabriel giunto al 71?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Fiorentina 1-1: Gabriel risponde a Harrison, un punto a testa al Via del Mare. Cosa è successo nel posticipo

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