Serie A Milan risponde presente all’Inter | battuto il Bologna 3-0

Il Milan non si ferma e risponde subito alla sconfitta dell’Inter. I rossoneri vincono 3-0 a Bologna, nonostante alcune assenze importanti. La squadra di Pioli mostra carattere e mantiene aperta la lotta per lo scudetto. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada e sfruttare ogni occasione.
Il Milan supera agilmente il Bologna al Dall'Ara vincendo 3-0 nonostante le assenze e mantiene aperta la corsa per lo scudetto Prova di forza del Milan, che risponde al tentativo di fuga dell’Inter con una vittoria netta e convincente sul campo del Bologna. Al Dall’Ara finisce 3-0 per i rossoneri, che salgono a meno cinque dalla vetta e rilanciano le proprie ambizioni nella corsa scudetto. Una vittoria tutt’altro che scontata, maturata in una serata complicata dal punto di vista delle assenze. Massimiliano Allegri deve infatti rinunciare a Saelemaekers, Pulisic e Gimenez, mentre Rafael Leão, non al meglio, parte dalla panchina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
