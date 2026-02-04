Il Milan non si ferma e risponde subito alla sconfitta dell’Inter. I rossoneri vincono 3-0 a Bologna, nonostante alcune assenze importanti. La squadra di Pioli mostra carattere e mantiene aperta la lotta per lo scudetto. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada e sfruttare ogni occasione.

Il Milan supera agilmente il Bologna al Dall'Ara vincendo 3-0 nonostante le assenze e mantiene aperta la corsa per lo scudetto Prova di forza del Milan, che risponde al tentativo di fuga dell’Inter con una vittoria netta e convincente sul campo del Bologna. Al Dall’Ara finisce 3-0 per i rossoneri, che salgono a meno cinque dalla vetta e rilanciano le proprie ambizioni nella corsa scudetto. Una vittoria tutt’altro che scontata, maturata in una serata complicata dal punto di vista delle assenze. Massimiliano Allegri deve infatti rinunciare a Saelemaekers, Pulisic e Gimenez, mentre Rafael Leão, non al meglio, parte dalla panchina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, Milan risponde presente all’Inter: battuto il Bologna 3-0

Approfondimenti su Milan Inter

Il Milan ha reagito alla vittoria dell’Inter, mantenendo viva la lotta per lo scudetto in Serie A.

In un commento equilibrato, Antonio Conte ha sottolineato come il Napoli sia riuscito a conquistare la Supercoppa, superando avversarie di rilievo come Inter, Milan e Bologna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Il Milan risponde all'Inter. Vittoria a Bologna con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot; Lorenzo Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1, l'Inter ora è a +5 sui rossoneri; Roma-Milan 1-1 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; La Roma batte di misura il Genoa, l’Inter risponde strappando un 3-2 sul Como al 94’, vincono Milan e Napoli.

Serie A, la classifica: il Milan tiene il passo, +4 sul Napoli e -5 dall’Inter capolistaIl Milan risponde alle vittorie del week-end di Napoli e Juventus e allunga a +7 sul quinto posto, occupato ora dalla Roma. I rossoneri mantengono invariata la distanza dalla capolista Inter, sempre.. tuttonapoli.net

Serie A, la classifica aggiornata: Juve a -2 dal Milan, momentaneamente davanti alla RomaLa Juventus risponde al Napoli che aveva vinto ieri pomeriggio contro la Fiorentina: i bianconeri di Spalletti, dopo aver battuto Conte settimana scorsa, hanno ... milannews.it

Classifica Serie A a confronto: Milan di Allegri spaziale, Como sempre al top. Juve, Napoli, Inter... - facebook.com facebook

Bologna-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #BolognaMilan #Milan #Bologna #Rabiot x.com