Poste Italiane da Acilia alla Stella al Marito del Lavoro | il riconoscimento per Elisabetta Paoletti

Il 29 aprile 2026, in provincia di Roma, 23 dipendenti di Poste Italiane riceveranno l’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra i riconoscimenti, figura anche Elisabetta Paoletti, che ha lavorato ad Acilia e ha ottenuto il premio per il suo impegno professionale. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane presso una sede istituzionale.

Roma, 29 aprile 2026 – Sono 23 i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Roma che saranno insigniti dell’onorificenza “ Stelle al Merito del Lavoro ”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai lavoratori e alle lavoratrici che più si sono distinti nel loro campo. Tra questi c’è Elisabetta Paoletti, Caposquadra del Centro di Distribuzione corrispondenza e pacchi di Acilia, a Roma, che ha già ricevuto dall’azienda un attestato di stima e riconoscimento. A livello nazionale sono invece 97 le “Stelle al Merito” che verranno assegnate al Gruppo Poste. Un numero importante, così come la decisione della commissione nazionale di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Taranto: dal padre al figlio al nipote, 112 anni ininterrotti al lavoro con Poste italiane Festa del papà, la famiglia De VietroDi seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Giuseppe De Vietro ha un legame con Poste che dura da 112 anni.

Poste Italiane: al via il lavoro nell'ufficio di Pieve Santo StefanoPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano dal 20 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda; Passaporti alle Poste: a Roma 22 nuovi uffici dove poter richiedere il documento. Ecco l'elenco completo (e come fare la domanda); Passaporti alle Poste, il servizio in 22 nuovi uffici della Capitale. Ecco la mappa; Il passaporto si fa alle Poste, salgono a 22 gli uffici abilitati al nuovo servizio.

Poste italiane premia i suoi dipendenti, tra i nuovi 97 Maestri del Lavoro c’é anche Elisabetta Paoletti di AciliaSono 97 i dipendenti di Poste Italiane in tutta Italia insigniti della Stella al Merito del Lavoro, un’onorificenza ufficiale conferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chi si è di ... msn.com

Poste Italiane, perché il primo trimestre 2026 sarà forte in attesa dell’opas su TimSia Equita sia Banca Akros si aspettano una solida partenza d’anno per Poste Italiane, anche ex Tim. Il rendimento del dividendo è destinato a salire al 7-8% ... milanofinanza.it

Arrivano le scuse e i chiarimenti di Poste italiane per gli anziani coniugi di Montesilvano che da tempo risultano introvabili dai portalettere, nonostante vivano da 40 anni nella stessa abitazione di via Verrotti #Pescara #abruzzo - facebook.com facebook