Guida Sicura fa tappa a Pastena | continua il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane

A Pastena, nella sede di via Paradiso a Salerno, si è svolto un evento legato al progetto

Fa tappa nella sede di via Paradiso di Pastena, a Salerno, "Guida Sicura", il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione degli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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