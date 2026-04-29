Poste a Palermo e in provincia le pensioni di maggio saranno pagate a partire da sabato

A Palermo e nella sua provincia, le pensioni di maggio saranno disponibili presso gli uffici postali a partire da sabato. Poste Italiane ha confermato che in tutti i 148 uffici della zona il pagamento avverrà a partire da questa data, permettendo ai pensionati di ricevere i loro assegni nel fine settimana. La distribuzione si svolgerà secondo il calendario stabilito dall’azienda.

Poste Italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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