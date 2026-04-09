Al Navile posa della prima pietra per il nuovo centro buddista Soka Gakkai

Venerdì 10 aprile si svolgerà la cerimonia di posa della prima pietra di un nuovo centro culturale e spirituale a Bologna, nel quartiere Navile. La sede regionale dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sorgerà in via Zanardi 327. L’evento coinvolge rappresentanti dell’organizzazione e membri della comunità locale, che si riuniranno per questa iniziativa. La costruzione della struttura rappresenta un passo importante per l’ente nel rafforzare le proprie attività nella regione.

Un nuovo centro culturale e spirituale prende forma a Bologna. Venerdì 10 aprile in via Zanardi 327, nel quartiere Navile, si terrà la posa della prima pietra della nuova sede regionale dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Alla posa della prima pietra interverranno Federica Mazzoni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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