Portofino quando Churchill e Onassis passavano in panetteria | al via il viaggio tra le voci storiche del borgo

Oggi sui canali social ufficiali di Portofino viene lanciata una nuova rubrica intitolata ‘Le voci di Portofino’. La serie raccoglie storie e ricordi di chi da generazioni vive e lavora nel borgo, raccontando episodi e aneddoti legati alla vita locale. Tra le testimonianze si trovano racconti di passaggi di personaggi storici, come le visite di figure note del passato, e di momenti quotidiani che hanno segnato la memoria del luogo.

Prende vita oggi sui canali social ufficiali di Portofino una nuova rubrica dedicata alle storie di chi vive, custodisce e tramanda da generazioni il borgo: si chiama ‘Le voci di Portofino’. Le attività storiche di PortofinoLa prima protagonista è Mariangela, storica proprietaria del Panificio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Viaggio a Maccastorna, il comune più ricco d’Italia: il borgo lodigiano senza lussi e comodità batte anche PortofinoMaccastorna (Lodi), 25 aprile 2026 – L'analisi dello studio Excellera Intelligence indica Maccastorna come il comune più ricco d’Italia per reddito... Leggi anche: Viaggio tra le radici storiche, teologiche e artistiche dell'Ordine Carmelitano Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Portofino, quando Churchill e Onassis passavano in panetteria: al via il viaggio tra le voci storiche del borgo; Le voci di Portofino, al via una rubrica social con le storie di chi vive il borgo da generazioni.