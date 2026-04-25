Un nuovo studio ha rilevato che Maccastorna, piccolo borgo nel lodigiano, registra il reddito medio imponibile più elevato in Italia, superando anche località turistiche note come Portofino. Tra i capoluoghi, invece, Milano si conferma al primo posto. La ricerca di Excellera Intelligence analizza i dati fiscali, offrendo una panoramica sui livelli di ricchezza nelle diverse aree del paese.

Maccastorna (Lodi), 25 aprile 2026 – L'analisi dello studio Excellera Intelligence indica Maccastorna come il comune più ricco d’Italia per reddito medio imponibile, mentre Milano guida tra i capoluoghi. Il piccolo borgo senza lussi e comodità, batte persino località blasonate come Portofino. Nella piccola località, rappresentata dalla storica Rocca medioevale, ha raggiunto il primato pur non avendo banche, scuola, locali, ma puntando solo sulle radici di una terra agricola che sa distinguersi. Maccastorna è prima in Italia secondo l’elaborazione dei dati del Ministero dell’Economia sulle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno fiscale 2024). Nel minuscolo comune di Maccastorna, le elezioni vedono sfidarsi i candidati sindaci Santantonio e Uggetti per la terza volta consecutiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio a Maccastorna, il comune più ricco d’Italia: il borgo lodigiano senza lussi e comodità batte anche Portofino

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