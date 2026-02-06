Viaggio tra le radici storiche teologiche e artistiche dell' Ordine Carmelitano

Sabato sera a Mesagne si svolge un incontro che ripercorre le radici storiche, teologiche e artistiche dell’Ordine Carmelitano. Nella sala del Museo dei Padri Carmelitani, esperti e appassionati si riuniscono per approfondire come l’immagine della Madonna sia cambiata nel corso dei secoli, partendo dal Monte Carmelo fino all’Occidente. Un appuntamento che promette di svelare aspetti poco noti di questa tradizione religiosa e culturale.

MESAGNE Sabato 7 febbraio, alle ore 18.30, la sala riunioni del Museo dei Padri Carmelitani di Mesagne ospiterà un incontro di alto profilo culturale e spirituale dal titolo "Dal Monte Carmelo all'Occidente: la trasformazione dell'immagine Mariana nell'Ordine Carmelitano".

