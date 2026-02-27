Malore al volante 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agonia

Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo aver causato un incidente stradale ad Arta Terme, in provincia di Udine. Alla guida della sua auto, ha urtato un autobus e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto alcune ore più tardi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri veicoli presenti sulla strada.

ARTA TERME (UDINE) - Speranze finite: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 74enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente contro un bus avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio, lungo la strada statale 52 bis, nel tratto successivo al ponte di Cedarchis, tra i comuni di Arta Terme e Tolmezzo. La vettura, probabilmente a causa di un malore del 74enne alla guida, si è scontrata con una corriera sulla quale viaggiavano una trentina di turisti sloveni che, insieme all'autista del bus, sono rimasti illesi. I soccorsi Sul posto erano intervenute rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, che avevano lavorato a lungo per liberare il ferito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agonia Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agoniaInvestita da un'auto mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore dopo 24 ore di agonia. Con la moto finisce contro un'auto, Danilo Ciarrocchi muore a 28 anni dopo ore di agoniaÈ morto dopo ore di agonia ?Danilo Ciarrocchi, 28enne di Castel di Lama (Ascoli Piceno), rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto... INCIDENTE SPAVENTOSO TRA UNA SMART E UN AUTOBUS: 51ENNE MORTA SUL COLPO DURANTE SORPASSO - VIGASIO Argomenti discussi: Frontale con un pullman, muore a 74 anni. Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agoniaARTA TERME (UDINE) - Speranze finite: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 74enne alla guida dell'auto ... msn.com Malore fatale in strada: muore 74enne a Teglie di VobarnoColpito da arresto cardiaco in via Comunale Fontane, inutili i soccorsi di ambulanza ed elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri. quibrescia.it