Paura in A14 malore improvviso al volante | l’elisoccorso atterra in autostrada tra le auto in coda

Nel pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A14 tra Faenza e Forlì, un automobilista ha accusato un malore improvviso al volante, causando l’intervento dei soccorsi. Un’eliambulanza è atterrata sulla carreggiata mentre le auto in coda si sono fermate in attesa dei soccorsi. La scena si è svolta nel tratto interessato dall’incidente senza che siano ancora note le condizioni della persona coinvolta.

L'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Forlì Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, giovedì, lungo il tratto dell’autostrada A14 che collega Faenza a Forlì. Intorno alle 16.55 è scattato l’allarme all'altezza del chilometro 73, dove un automobilista è stato colpito da un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando in direzione sud quando avrebbe accusato un problema di salute. Dopo l'accaduto, è stata tempestivamente comunicata l'emergenza al 112. Sul posto è intervenuto il... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati “Hanno chiuso l’autostrada”. Schianto tremendo, chilometri di coda: atterra l’eliambulanzaLa mattina di lunedì 29 dicembre 2025 si è aperta con pesanti disagi per chi era in viaggio lungo l’autostrada A1, uno dei principali assi di...