Borse di studio | 49,5 milioni per 14.900 studenti in Sicilia

L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo ha annunciato di aver destinato circa 49,5 milioni di euro per sostenere circa 14.900 studenti della Sicilia occidentale. La somma riguarda borse di studio e altri interventi di supporto destinati agli universitari della regione. L’iniziativa mira a favorire l’accesso all’istruzione superiore e a garantire un sostegno economico ai giovani iscritti alle università locali.

? Cosa sapere L'Ersu Palermo stanzia 49,5 milioni di euro per 14.900 studenti della Sicilia occidentale.. I fondi regionali garantiscono la copertura totale delle domande entro il 15 giugno 2026.. L’Ersu Palermo ha stanziato 49,5 milioni di euro per garantire il diritto allo studio a 14.900 studenti e studentesse della Sicilia occidentale, confermando la copertura totale delle domande presentate per l’anno accademico in corso. Mentre le strade di Palermo si animano con il consueto fermento mattutino, tra i tavolini dei bar dove si studiano i programmi per gli esami e i vicoli che portano verso le sedi universitarie, arriva una notizia che tocca da vicino la vita di migliaia di giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse di studio: 49,5 milioni per 14.900 studenti in Sicilia Notizie correlate Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Leggi anche: Lazio, record borse di studio: 35 milioni per 6.452 nuovi studenti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione: Il Cuore Oltre l’Ostacolo; Bpp approva il bilancio 2025 con un utile di 20,4 milioni; Il Rotary premia il merito: borse di studio e riflessione sul valore delle scelte per le nuove generazioni; Borse di studio, dal Lazio solo false promesse: la Giunta Rocca ignora gli studenti. Record di borse di studio per l’anno accademico 2025/2026: 38.785 vincitori e investimento di oltre 200 milioniRecord di borse di studio per l'anno accademico 2025/2026: 38.785 vincitori e investimento di oltre 200 milioni ... italpress.com Borse di studio Mmg: arrivano 49 milioni di finanziamento per 3.693 bandiIl riparto - sul quale alcune Regioni hanno chiesto criteri diversificati tra queste per le borse e l'organizzazione - avviene in proporzione al numero dei tirocinanti presenti nei rispettivi bandi di ... quotidianosanita.it Torna il bando per le borse di studio della Fondazione Bracco, coinvolti sei comuni lombardi. facebook