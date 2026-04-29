Nella frazione di Porto Fuori si è ottenuto il via libera per la realizzazione della circonvallazione, confermando che il progetto procederà. La decisione arriva dopo un iter di approvazione ufficiale che riguarda l’intervento sull’area, una delle più colpite dai lavori sulla strada Classicana. La conferma del fine lavori rappresenta un passaggio importante per le operazioni di sviluppo previste nel territorio.

Avanza il cammino della circonvallazione di Porto Fuori, una delle frazioni di Ravenna più martoriate dai lavori sulla Classicana. L’infrastruttura molto contestata nel 2018 dalle opposizioni e da Alvaro Ancisi in particolare per l’utilizzo di terreni agricoli e orti - vede la conclusione positiva della Conferenza dei servizi come emerge dalla determinazione dirigenziale 10682026 pubblicata sull’albo comunale del 27 aprile. Il costo dell’opera è stabilito in 3,662 milioni totalmente a carico del soggetto attuatore, il Consorzio Porto Fuori Est. Il progetto esecutivo dell’opera pubblica riguarda la realizzazione della strada di circuitazione dell’abitato di Porto Fuori della lunghezza di circa 1,5 km, che da via Bonifica si collega alla strada statale 67, Classicana, verso ovest attraverso Via Staggi e lo svincolo esistente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto Fuori, c’è il via libera: "La circonvallazione si farà"

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