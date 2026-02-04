A Fano, il cielo di febbraio si è fatto grigio non solo per la neve, ma anche per l’aria che diventa difficile da respirare. Il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato nuove misure per ridurre le emissioni causate da veicoli e riscaldamenti domestici, cercando di migliorare la qualità dell’aria in città.

A Fano, dove il cielo di febbraio si è fatto grigio non solo per la neve che ha coperto le strade, ma anche per l’aria che non si riesce più a respirare senza preoccupazione, il sindaco Luca Serfilippi ha deciso di agire. Non si tratta di una reazione a un’emergenza improvvisa, ma di una risposta necessaria a un problema che si trascina da anni: l’inquinamento atmosferico, con i livelli di polveri sottili (PM10) che continuano a superare i limiti consentiti. Nel 2025, la stazione di monitoraggio di via Montegrappa ha registrato ben quindici sforamenti, un dato che non è solo un numero, ma un segnale d’allarme che ha costretto l’amministrazione comunale a intervenire con un pacchetto di ordinanze firmate il 2 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inquinamento atmosferico oltre i limiti: nuove misure per ridurre emissioni da veicoli e riscaldamenti domestici

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia, concentrandosi sulla qualità dell'aria a Napoli.

A partire da giovedì 15 gennaio 2026, in Bassa Romagna vengono adottate misure emergenziali a causa dello sforamento dei limiti di polveri sottili.

