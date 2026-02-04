Le chat dei telefoni il libro mastro della droga e l' esame delle munizioni | nuove prove contro i clan

La procura di Palermo ha depositato nuovi documenti nell’ambito dell’indagine sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. Le prove includono chat dei telefoni, un “libro mastro” della droga e l’esame di munizioni, tutte raccolte in vista dell’udienza preliminare prevista per il 24 febbraio. La magistratura punta a dimostrare il ruolo dei gruppi criminali nella zona.

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha depositato nuovi atti in vista dell’udienza preliminare del 24 febbraio davanti al gup Nicoletta Frasca, relativa al secondo filone dell’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle.Tra il materiale figurano chat e conversazioni estrapolate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

