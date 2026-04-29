Porto del Mar Ligure | bilancio record e 182 milioni per nuovi investimenti

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, con un avanzo di circa 184 milioni di euro. Di questi, oltre 182 milioni sono destinati a finanziare interventi infrastrutturali nei porti della regione. La gestione finanziaria si è conclusa con un risultato positivo, consentendo di pianificare importanti lavori di sviluppo per il sistema portuale.

? Cosa sapere L'AdSP Mar Ligure approva bilancio 2025 con avanzo di 184 milioni di euro.. Oltre 182 milioni di euro finanzieranno nuovi investimenti infrastrutturali nel sistema portuale.. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato oggi il bilancio consuntivo 2025, confermando un avanzo di amministrazione pari a circa 184,11 milioni di euro sotto la guida di Matteo Paroli. La seduta odierna ha sancito il consolidamento finanziario dell’Ente, con una quota massiccia di risorse, precisamente 182,93 milioni di euro, destinata alla realizzazione di nuovi investimenti. Analizzando il flusso delle entrate, si registra un totale di 118 milioni di euro per le voci correnti e 74 milioni di euro per quelle in conto capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto del Mar Ligure: bilancio record e 182 milioni per nuovi investimenti Notizie correlate Roseto: bilancio in attivo con 2 milioni, via libera ai nuovi investimenti? Cosa sapere Il Consiglio di Roseto approva il bilancio 2025 con un avanzo di 2 milioni di euro. Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Paroli all’Assemblea Pubblica di Spediporto: Pre-clearing, efficienza a costo zero per i porti; Lorenzo Forcieri incontra Adsp Mar Ligure Orientale; La Spezia, il porto crocieristico tra i primi 20 in Europa nel 2025; A Taranto il Demo Day del programma Faros, della partita anche l’Autorità portuale del Mar ligure orientale. Montaresi dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale: Il 22% dell’import del porto arriva dal nord AfricaLa Spezia - I dati parlano chiaro. Va dritta al punto Federica Montaresi, commissaria straordinaria dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, nell'aprire il convegno A bridge to ... ilsecoloxix.it Il 21 e 22 aprile l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale ha preso parte a due giornate di visite tecniche e lavori istituzionali presso il Porto di Barcellona, nell’ambito dello Steering ed Executive Committee della Escola Europea - Intermodal Tr - facebook.com facebook