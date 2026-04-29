Il presidente di un’Autorità Portuale ha spiegato che il suo ruolo consiste nel tradurre in azioni concrete una visione strategica per lo scalo. Ha anche commentato la situazione attuale, affermando che si tratta di lasciare un porto con una direzione chiara e senza le divisioni tipiche delle polemiche politiche. La gestione del porto, secondo quanto dichiarato, non dovrebbe essere influenzata da discussioni di partito, ma orientata a obiettivi concreti.

di Francesco Pascucci Presidente Vincenzo Garofalo, cosa significa guidare un’Autorità Portuale? "Significa avere una visione e trasformarla in fatti concreti. I cicli delle infrastrutture pubbliche sono lunghi, almeno 7 anni per fare un’opera se tutto va bene, e i primi 3 o 4 sono solo per bandire la gara. Chi guida un porto deve saper leggere il mercato con anni di anticipo, pianificare e avere il coraggio di spingere perché quella pianificazione si realizzi. E deve essere tempestivo. La lentezza in un porto non è neutralità, è un danno. Il porto non è un’infrastruttura isolata, è un sistema. Non esisterebbe Ancona così forte senza l’intero sistema portuale, e non ci sarebbero alcuni scali minori senza Ancona a capo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto commissariato, Garofalo: "Io servitore non protagonista. Lascio uno scalo che ha visione. Basta con la politica che litiga"

Notizie correlate

Leggi anche: Protagonista del cortometraggio “Freeze” che OffiCine-Ied ha realizzato per iO Donna, al cinema interpreta una giovane che «ha in sé il fuoco della rivoluzione». Uno dei personaggi verso cui l’attrice romana si sente sempre «libera e accogliente»

Co-protagonista del cortometraggio “Freeze”, l’attrice che ha esordito con “Parthenope” è alle prese con il secondo film. Intanto ha accantonato i dubbi e la nostalgia, “che mi accompagna da sempre ma ora gestisco meglio”Davvero? La saudade, la nostalgia è uno stato d’animo costante? Alla sua età? «Sì.