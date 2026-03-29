Co-protagonista del cortometraggio Freeze l’attrice che ha esordito con Parthenope è alle prese con il secondo film Intanto ha accantonato i dubbi e la nostalgia che mi accompagna da sempre ma ora gestisco meglio

Un’attrice, nota per il suo debutto in un film ambientato a Napoli, si prepara a partecipare al suo secondo progetto cinematografico. Attualmente, ha superato alcuni dubbi e sentimenti di nostalgia, che ha dichiarato di aver sempre provato, ma di riuscire ora a controllare meglio. In un’intervista, ha parlato della presenza costante di questa sensazione, che le provoca malinconia quando ricorda momenti belli vissuti in passato.

D avvero? La saudade, la nostalgia è uno stato d’animo costante? Alla sua età? «Sì. Quando vivo qualcosa di bello, al tempo stesso so che – inevitabilmente – un giorno il ricordo mi creerà malinconia. Una sensazione che mi accompagna da sempre, l’unica differenza è che ora la gestisco meglio». Celeste Dalla Porta – la Parthenope di Paolo Sorrentino – è una ragazza molto consapevole. Di sé, delle sfaccettature della personalità, dei chiaroscuri della vita. iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Leggi anche › Chi è Celeste Dalla Porta, la protagonista di “Parthenope” di Paolo Sorrentino Perfetta... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Co-protagonista del cortometraggio “Freeze”, l’attrice che ha esordito con “Parthenope” è alle prese con il secondo film. Intanto ha accantonato i dubbi e la nostalgia, “che mi accompagna da sempre ma ora gestisco meglio” Articoli correlati Leggi anche: Protagonista del cortometraggio “Freeze” che OffiCine-Ied ha realizzato per iO Donna, al cinema interpreta una giovane che «ha in sé il fuoco della rivoluzione». Uno dei personaggi verso cui l’attrice romana si sente sempre «libera e accogliente» Gigliola Cinquetti: «Ho fatto pace con “Non ho l’età”, un sogno che mi accompagna da sempre»Gigliola Cinquetti è stata ospite di Da noi… a ruota libera, il programma del pomeriggio di Francesca Fialdini in onda su Rai1. Contenuti utili per approfondire Co protagonista del cortometraggio... Discussioni sull' argomento Celeste Dalla Porta, protagonista per iO Donna: Mi trovo dove volevo essere; Freeze su La7, talento da Amendolara nel corto con Valentina Romani e Celeste Dalla Porta; FREEZE – il nuovo cortometraggio di Officine IED per iO Donna; iO Donna e IED sullo schermo con Freeze: un cortometraggio per celebrare i 30 anni. iO Donna arriva sullo schermo con Freeze: un cortometraggio al femminile per celebrare i 30 anniUna storia al femminile che racconta l'amicizia profonda, vitale e contraddittoria tra due donne - Valentina Romani e Celeste Dalla Porta - in un momento di svolta ... iodonna.it Il cortometraggio "Freeze va in onda stasera su La7. A firmare le musiche originali sono Gianluca Nocchi e Vincenzo Gallicchio, giovani compositori formati al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia - facebook.com facebook