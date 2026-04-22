Prelievo multiorgano al Vito Fazzi | cuore fegato e reni donati da una 75enne

Nelle ultime ore, al reparto di chirurgia del “Vito Fazzi” di Lecce, è stato completato l’espianto di cuore, fegato e reni di una donna di 75 anni deceduta per un’emorragia cerebrale. L’intervento ha coinvolto diverse équipe mediche e ha permesso di donare gli organi a diversi pazienti in attesa di trapianto. La donna era stata dichiarata deceduta dopo il fallimento delle funzioni cerebrali.

LECCE – Nelle scorse ore è terminato l’espianto di cuore, fegato e reni di una donna di 75anni deceduta al “Vito Fazzi” di Lecce a causa di una emorragia cerebrale.Il prelievo ha impegnato gli operatori del reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto da Luciana Mascia, le professionalità del.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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