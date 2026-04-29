Porti liguri sotto assedio | l’allarme tra ‘ndrangheta e albanesi

La commissione antimafia Orlando ha segnalato un aumento dell'influenza di gruppi albanesi e della 'ndrangheta nei porti di Genova, La Spezia e Vado. Secondo quanto riferito, queste organizzazioni criminali avrebbero rafforzato la presenza e le attività illecite in queste aree portuali. Le autorità hanno monitorato un incremento di operazioni sospette e di contatti tra soggetti legati a queste realtà e il settore portuale.

? Cosa sapere La commissione antimafia Orlando segnala l'ascesa albanese nei porti di Genova, La Spezia e Vado.. I nodi liguri registrano il 18,2% dei sequestri di droga totali in Italia.. Durante la sessione odierna del consiglio regionale, Orlando ha presentato i risultati della VI commissione antimafia evidenziando come il controllo della ‘ndrangheta e l’ascesa della criminalità albanese stiano ridefinendo gli equilibri nei porti liguri. La fotografia scattata dalla commissione regionale, presieduta da Orlando, delinea un dove le organizzazioni criminali non sono più solo attori stranieri o locali isolati, ma entità che si intrecciano profondamente con il tessuto economico del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porti liguri sotto assedio: l’allarme tra ‘ndrangheta e albanesi Notizie correlate Porti sotto assedio: un crimine ogni tre giorni tra traffici e clanUn nuovo rapporto presentato a Firenze dall’associazione Libera getta una luce cruda sulla vulnerabilità dei nodi marittimi italiani, rivelando come... Quando Prodi chiuse i porti agli albanesi«La sorveglianza dell'immigrazione clandestina rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e del rispetto della legalità e della giustizia,...