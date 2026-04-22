Un rapporto diffuso a Firenze dall’associazione Libera evidenzia come i porti italiani siano spesso nel mirino della criminalità organizzata, con un episodio che si verifica in media ogni tre giorni. La relazione analizza i traffici illeciti e le attività criminali che coinvolgono le strutture portuali, sottolineando la frequenza con cui vengono colpite. I dati confermano la costante presenza di attività illegali nei principali nodi marittimi del paese.

Un nuovo rapporto presentato a Firenze dall’associazione Libera getta una luce cruda sulla vulnerabilità dei nodi marittimi italiani, rivelando come la criminalità organizzata colpisca le strutture portuali con una frequenza media di un episodio ogni tre giorni. I dati raccolti tra il 2022 e il 2025 evidenziano un sistema dove i flussi commerciali illegali si intrecciano con dinamiche di potere locale, trasformando scali strategici in corridoi per il narcotraffico e la contraffazione. L’analisi dettagliata, curata da Francesca Rispoli, Marco Antonelli e Peppe Ruggiero, mette in guardia su un incremento del 14% della criminalità nelle infrastrutture marittime nel corso del 2025, anno in cui sono stati registrati complessivamente 131 casi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti sotto assedio: un crimine ogni tre giorni tra traffici e clan

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