quando prodi chiuse i porti agli albanesi

Il 10 aprile 1997, Romano Prodi ordinò la chiusura dei porti italiani agli albanesi in risposta all’aumento di sbarchi irregolari provenienti dall’Albania, un provvedimento che causò proteste e tensioni tra le varie forze politiche e sociali. È una decisione ricordata anche per il fatto che, a differenza di altre occasioni, il governo decise di adottarla senza consultare preventivamente l’Unione Europea, accentuando le polemiche sulla gestione dell’immigrazione. La misura venne giustificata con la necessità di rafforzare la sorveglianza e di tutelare la sicurezza del Paese

«La sorveglianza dell'immigrazione clandestina rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e del rispetto della legalità e della giustizia, che il governo ha il dovere di perseguire». Sembra un proclama di Giorgia Meloni, invece sono parole di Romano Prodi, pronunciate da presidente del Consiglio in Parlamento il 2 aprile del 1997 per difendere le ragioni del suo esecutivo sulla tragedia di pochi giorni prima, quando una nave militare italiana speronò e fece affondare in acque internazionali la carretta del mare Kater I Rades, provocando la morte di 105 persone, molte delle quali erano donne e bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

