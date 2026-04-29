Porti e inquinamento su ' Report' prende la parola il Comitato | Le amministrazioni ci ascoltino serve uno sviluppo sostenibile

Il tema dei porti e dell’inquinamento è al centro di dibattiti frequenti nella città capoluogo delle Marche, argomento che è stato nuovamente affrontato anche nel corso della trasmissione di Rai 3 Report. Un Comitato locale ha commentato la questione chiedendo alle amministrazioni di ascoltare le richieste dei cittadini e di promuovere uno sviluppo sostenibile. La discussione riguarda principalmente le problematiche ambientali legate alle attività portuali e alle loro conseguenze sulla città.

ANCONA – Continua a essere centrale la questione porto nei temi discussi quotidianamente nel capoluogo di regione marchigiano, argomento riportato ulteriormente ‘in auge’ dalla trasmissione di Rai 3 Report. Nell’ultima puntata, il programma di approfondimento giornalistico ha evidenziato il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Porti dell’Agrigentino, Carmina: “Basta parole, serve uno sviluppo sano e trasparente” Sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali: secondo incontro formativo a Palazzo dei LeoniDomani, 14 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si terrà il secondo appuntamento del percorso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'aria dei porti; Il porto di Ancona a Report. Sorpresa: ecco i dati sulle multe per emissioni fuorilegge; Navi ai raggi X: così la Guardia Costiera difende il respiro di Genova; Report stasera in tv su Rai 3, le inchieste: dall'inquinamento nei porti al risiko internazionale. Report stasera in tv su Rai 3, le inchieste: dall'inquinamento nei porti al risiko internazionaleNuovo appuntamento con Report stasera in tv domenica 26 aprile su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci riparte dall'inchiesta L'aria dei porti, di Bernardo Iovene, con la collaborazione di ... corrieredellumbria.it Report torna stasera in tv con inchieste esclusive e anticipazioni dettagliateReport del 26 aprile 2026: inchieste su ambiente, potere e sicurezza Chi: il programma d’inchiesta Report condotto da Sigfrido Ranucci. Cosa: una punt ... assodigitale.it RE-CALL Le sfide dei porti, tra crisi geopolitica e necessità dell’autonomia energetica. Prencipe: “Siamo già attivi” Leggi la notizia completa https://www.lattacco.it/it/economia/62-i-nodi-dello-sviluppo/51487-le-sfide-dei-porti-tra-crisi-geopolitica-e-necess - facebook.com facebook Follia in diretta (VIDEO) “Se porti la bandiera d’Israele sei str***”, “Sei pazzo”. Frasi choc dell’esponente Pd sul 25 aprile x.com