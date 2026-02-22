Porti dell’Agrigentino Carmina | Basta parole serve uno sviluppo sano e trasparente

Carmina denuncia che le promesse non si traducono in azioni concrete nei porti dell’Agrigentino, dove la mancanza di investimenti ostacola il rilancio del settore. La sua protesta nasce dalla percezione di un blocco nelle attività portuali, che limita le opportunità di crescita economica locale. La situazione richiede interventi immediati per favorire uno sviluppo trasparente e sostenibile, senza più parole vuote. La questione resta aperta, mentre si aspettano segnali di cambiamento.

“Sui porti dell’agrigentino basta parole. Difendiamo la vocazione turistica e il diritto dei cittadini a uno sviluppo sano e trasparente”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, intervenendo dopo le dichiarazioni della presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale Annalisa Tardino, che aveva parlato di porti “al centro del rilancio”. Carmina sottolinea che “la situazione è grave e quel poco che è stato fatto dal governo Meloni ha prodotto danni all’economia portuale e allo sviluppo della costa della Sicilia occidentale”. L’ex sindaco di Porto Empedocle ricorda che “il principale porto della Sicilia sud-occidentale era stato avviato verso uno sviluppo turistico, coerente con le potenzialità del territorio, come naturale ingresso crocieristico alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

