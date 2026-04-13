Napoli blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi | sequestrati 20 quintali di merce

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione a Napoli tra Porta Nolana e piazza Garibaldi, zone dove si svolgevano mercati abusivi. Durante il blitz sono stati sequestrati circa 20 quintali di merce di provenienza sconosciuta. L’intervento ha coinvolto più squadre di polizia che si sono mossi per fermare le attività illegali che si svolgono da tempo in queste aree.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, insieme ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, ha effettuato un ampio servizio di controllo del territorio. Le verifiche hanno interessato in particolare corso Garibaldi e le vie Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella, oltre a piazza Garibaldi. Durante l’operazione, gli operatori hanno accertato la presenza di numerosi banchi e mercati abusivi, procedendo al sequestro di circa 20 quintali di merce di vario genere. La merce è stata immediatamente rimossa e smaltita grazie all’intervento dell’ASIA, attraverso l’utilizzo di un compattatore, permettendo così il ripristino delle aree interessate.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi: sequestrati 20 quintali di merce Blitz in zona "mercato": sequestrati 20 quintali di merceIeri mattina la polizia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone... Mercatini illegali a Napoli, sequestrati 20 quintali di merceTempo di lettura: < 1 minuto Circa venti quintali di di merce di vario genere sono stati sequestrati e destinati allo smaltimento.