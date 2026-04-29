Porta la spesa e gioca con i bambini | lanciato il robot alto come un umano che imita i nostri movimenti – Video

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato mostrato un robot umanoide di altezza simile a quella di un adulto, capace di portare la spesa e di interagire con i bambini giocando con loro. Il robot, realizzato per imitare i movimenti umani, si muove con grande precisione e può svolgere attività quotidiane come prendere oggetti o partecipare a giochi. Un video pubblicato online ne evidenzia le capacità e l’aspetto realistico.

Un robot umanoide porta la spesa, gioca con i bambini è a grandezza naturale, con dimensioni e altezza paragonabili a quelle di un essere umano, e riesce a imitare con incredibile precisione i movimenti umani. L’azienda cinese KinetixAI ha lanciato il suo primo robot, KAI, progettato per essere quanto più simile a un umano. Il robot, riporta il Corriere della Sera, utilizza il sistema KAI World Model, sviluppato da KinetixAI, con il quale può prendere decisioni autonome e riconoscere oggetti. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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