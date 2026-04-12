Toyota ha annunciato a Tokyo il nuovo robot da basket chiamato CUE7, sviluppato come evoluzione della sua piattaforma di intelligenza artificiale. Il robot è stato presentato nel contesto di un evento dedicato alla robotica e rappresenta una novità nel settore. La società ha mostrato le capacità di CUE7 nel gioco del basket, evidenziando i progressi tecnologici raggiunti.

(LaPresse) Nuovo passo avanti nella robotica firmata Toyota Motor Corporation, che ha presentato a Tokyo il robot da basket CUE7, evoluzione della sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Durante i test alla Toyota Arena in Giappone, il robot ha mostrato movimenti più fluidi e un netto miglioramento nelle abilità di palleggio e tiro rispetto alle versioni precedenti. CUE7 è completamente guidato dall’intelligenza artificiale, che gli consente di eseguire azioni complesse e adattarsi alle situazioni di gioco. Il debutto ufficiale è previsto durante l’intervallo di una partita dell’Alvark Tokyo, nel campionato B.League. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, Toyota presenta CUE7: il robot che gioca a basket

Leggi anche: Il coach di Serena Williams commenta il video virale di un robot che gioca a tennis.

Un cavaliere così, alla Casa Bianca, non si era mai visto. Melania Trump presenta il robot Numero 3. Cosa farà l'umanoide che parla 11 lingueAlla Casa Bianca le abbiamo viste un po’ tutte, ma un robot umanoide come “cavaliere” per la First Lady, ancora mancava.