Porta Capuana arrivano 600 militari della Guardia di Finanza
Nella giornata odierna, l'ex Pretura di Napoli è stata consegnata ufficialmente alla Guardia di Finanza dall’Agenzia del Demanio. Contestualmente, sono arrivati nel quartiere circa 600 militari della Guardia di Finanza. La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha interessato la zona di Porta Capuana, dove si sono concentrati i nuovi controlli e le attività operative. La consegna dell’edificio segna un passaggio importante per le funzioni di sicurezza e controllo nella zona.
Consegnata ufficialmente alla Guardia di Finanza, da parte dell’Agenzia del Demanio, l'ex Pretura di Napoli. Da oggi l'immobile, parte del seicentesco “Complesso di San Francesco da Paola”, è caserma della Guardia di Finanza. L’assegnazione della struttura al Corpo è frutto della collaborazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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