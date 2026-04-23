Benevento corso BLSD per 66 militari della Guardia di Finanza

A Benevento, 66 militari della Guardia di Finanza hanno partecipato a un corso BLSD promosso dalla Croce Rossa Italiana. L’obiettivo dell’addestramento era di insegnare le manovre salvavita e migliorare la capacità di intervento in situazioni di emergenza sul territorio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la Croce Rossa prosegue, consolidando un rapporto istituzionale già avviato.

Prosegue la sinergica intesa istituzionale tra le Fiamme Gialle ed il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Benevento. Nei giorni scorsi 66 militari in servizio presso i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento hanno concluso un corso di formazione delle pratiche rianimatorie e disostruttive “BLSD” (Basic Life Support – Early Defibrillation) per operatori non sanitari. L’attività formativa, condotta da esperti e qualificati istruttori della C.R.I. di Benevento, rientra nelle iniziative che il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle sannite pone in essere a favore del proprio personale nell’ambito delle attività di...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, corso BLSD per 66 militari della Guardia di Finanza Notizie correlate Leggi anche: Maxi sequestro di falso merchandising del Benevento: blitz della Guardia di Finanza Brindisi: il ricordo di Alberto De Falco e Antonio Sottile, militari della Guardia di finanza, morti durante l’inseguimento di contrabbandieri Accadde il 23 febbraio 2000Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Ieri mattina, nella suggestiva Piazza “Sottile-De Falco” a Brindisi, alla presenza del... Altri aggiornamenti Per le Fiamme Gialle di Benevento corso di BLSD e primo soccorso con la Croce RossaProsegue la sinergica intesa istituzionale tra le Fiamme Gialle ed il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Benevento. Nei giorni scorsi 66 militari in servizio presso i Reparti dipendent ... ntr24.tv CR Abruzzo. Corso per gli allievi marescialli della Guardia di FinanzaIl Comitato Regionale Abruzzo della Federnuoto, presieduto da Cristiano Carpente, comunica l’avvio del corso per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnante, comprensivo di certificazione ... federnuoto.it