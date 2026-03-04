Ieri mattina, nella suggestiva Piazza di Brindisi, è stato ricordato Alberto De Falco e Antonio Sottile, due militari della Guardia di finanza morti il 23 febbraio 2000 durante un inseguimento di contrabbandieri. Un comunicato ufficiale della Guardia di finanza ha reso noto il tributo pubblico, sottolineando il sacrificio dei due uomini nel corso dell’operazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Ieri mattina, nella suggestiva Piazza “Sottile-De Falco” a Brindisi, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia e del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Emilio Fiora, è stata celebrata la ricorrenza del 26° Anniversario della tragica scomparsa delle Medaglie d’oro al Valor Civile, Vice Brigadiere Alberto De Falco e Finanziere Scelto Antonio Sottile. La commemorazione, a cui hanno partecipato i familiari dei militari caduti in servizio, l’Onorevole Mauro D’Attis, S.E. il Prefetto, il Sindaco e le Autorità civili, religiose e militari della Provincia, è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro presso la “stele” commemorativa e resa degli onori ai caduti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Brindisi: il ricordo di Alberto De Falco e Antonio Sottile, militari della Guardia di finanza, morti durante l'inseguimento di contrabbandieri Accadde il 23 febbraio 2000

Le mele marce sono l’eccezione. I nostri caduti sono la regola.

