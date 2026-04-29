Pordenone cambia volto | guida ai blocchi per il mercato europeo

Tra il 30 aprile e il 3 maggio, il centro di Pordenone sarà interessato a restrizioni alla circolazione e divieti di sosta, in occasione del mercato europeo. Le vie coinvolte sono piazza XX Settembre e viale Martelli, dove saranno istituiti blocchi temporanei per consentire lo svolgimento dell’evento. La misura prevede limitazioni alla circolazione veicolare in alcune zone centrali della città.

?? Cosa sapere Pordenone blocca il centro tra il 30 aprile e il 3 maggio per il mercato. Divieti di sosta e restrizioni alla circolazione interesseranno piazza XX Settembre e viale Martelli. Pordenone si prepara a trasformarsi per il mercato europeo tra venerdì 1 e domenica 3 maggio, con una serie di blocchi stradali e divieti di sosta che interesseranno il centro cittadino a partire dal pomeriggio di giovedì 30 aprile. L'ordinanza emessa per garantire la sicurezza dei visitatori e permettere l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone cambia volto: guida ai blocchi per il mercato europeo Notizie correlate Leggi anche: Pordenone si prepara al mercato europeo, come cambia la viabilità Piazza Mercato cambia volto: Montegrotto sceglie il progetto vincitoreUn mercato al mattino, uno spazio per lo sport o per gli eventi nel pomeriggio, un nuovo punto di riferimento urbano la sera.