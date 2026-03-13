Piazza Mercato cambia volto | Montegrotto sceglie il progetto vincitore

Piazza Mercato a Montegrotto sta subendo una trasformazione con la scelta del progetto vincitore. Durante la giornata, il luogo ospita il mercato mattutino, mentre nel pomeriggio si utilizza come spazio per attività sportive o eventi. La sera diventa un punto di riferimento urbano, con un nuovo assetto che si sviluppa nel centro cittadino.

Un mercato al mattino, uno spazio per lo sport o per gli eventi nel pomeriggio, un nuovo punto di riferimento urbano la sera. Il futuro di piazza Mercato a Montegrotto Terme comincia da qui, da un progetto che prova a immaginare uno spazio pubblico capace di cambiare volto nel corso della giornata senza perdere identità. A vincere il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’area è stato lo studio bresciano D’Amato Glissenti Architetti, fondato nel 2022 dagli architetti Luca Glissenti e Domenico D’Amato, con la collaborazione dello studio GAP Progetti, sempre di Brescia. La nuova piazza Mercato sarà coperta ma aperta, protetta ma visivamente connessa con il resto della città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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