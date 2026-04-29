? Cosa sapere I consiglieri PD e Pordenone in Salute propongono una mozione al Consiglio comunale di Pordenone.. L'obiettivo è ampliare la cabina di regia per Pordenone Capitale della Cultura 2027.. Dopo la seduta del Consiglio comunale di lunedì 27 aprile, i gruppi di opposizione hanno presentato una mozione per estendere la cabina di regia di Pordenone Capitale della Cultura 2027, chiedendo l’inserimento di esperti tecnici e rappresentanti delle realtà politiche, economiche e associative locali. La proposta, avanzata dai consiglieri del Partito democratico insieme a quelli di Pordenone in Salute e Bene Comune, punta a trasformare la gestione degli eventi previsti per il 2027 in un processo inclusivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone 2027: la sfida per una gestione aperta e condivisa

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