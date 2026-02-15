Aree verdi comunali gestione condivisa

Il Comune di Terre del Reno ha firmato due accordi con l’Associazione Tartufai Panfilia e Arci Tartufi Ferrara Aps per condividere la cura di alcune aree verdi pubbliche. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere le associazioni locali nella gestione del patrimonio verde comunale, migliorando la manutenzione e l’uso degli spazi. Per esempio, le parti si impegnano a organizzare attività di pulizia e manutenzione con il supporto di volontari.

Nei giorni scorsi il Comune di Terre del Reno ha sottoscritto due patti di collaborazione con l' Associazione Tartufai Panfilia e con Arci Tartufi Ferrara Aps per la gestione condivisa di aree verdi pubbliche comunali, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento del verde pubblico e privato. Le convenzioni sono state formalizzate a seguito delle richieste presentate dalle due associazioni e definiscono in modo puntuale un percorso di collaborazione della durata di tre anni, periodo necessario alla messa a dimora, alla cura e al completo attecchimento delle piante. Durante questo arco temporale, le associazioni si impegneranno a garantire la manutenzione ordinaria delle aree, l'irrigazione delle piante, la loro cura costante e il monitoraggio dello stato vegetativo, in stretto raccordo con il Servizio Ambiente del Comune.