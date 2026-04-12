Nasce l' asse Forchielli-Favia per le comunali 2027 | sfida aperta a Lepore

In vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027, si sviluppa un nuovo fronte politico con l’annuncio di un’alleanza tra i candidati civici Alberto Forchielli e Giovanni Favia. I due hanno deciso di collaborare per creare una piattaforma civica che si propone come alternativa all’attuale amministrazione guidata dal sindaco in carica. La loro unione rappresenta una sfida diretta a Lepore in vista delle elezioni prossime.

Prende forma una nuova alleanza politica in vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027. I candidati civici Alberto Forchielli e Giovanni Favia hanno deciso di unire le forze per costruire una piattaforma civica alternativa all’attuale amministrazione guidata da Matteo Lepore. L’obiettivo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bufera su Lepore: Forchielli, Favia e Zanni all’attacco “Basta insinuazioni”Continua lo scontro politico a Bologna tra il sindaco Matteo Lepore e alcuni candidati civici che hanno annunciato l’intenzione di sfidarlo alle...

Elezioni Bologna 2027, nasce la ‘Grande alleanza civica’. Forchielli incorona Favia: “La persona giusta per Bologna”Bologna, 11 aprile 2026 – Nasce una ’Grande Alleanza Civica’ in vista delle elezioni comunali del 2027.