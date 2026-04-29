Porcari sale in sella alla bici in attesa del Giro. La Padulata compie 35 anni e venerdì 1 maggio sarà uno degli appuntamenti più attesi di Porcari corre col Giro, il calendario di iniziative che accompagna verso la partenza della tappa Porcari (Paper District) - Chiavari prevista per il 20 maggio. La pedalata attraversa strade e sentieri della Piana promette di essere una vera anteprima popolare della festa "rosa". Mentre i campioni si preparano alla partenza della tappa, Porcari aprirà le danze con una manifestazione che unisce sport, natura, socialità e spirito di comunità con lo slogan "Sali in sella, il Giro parte da qui". "Questa 35ª Padulata ha per noi un valore particolare – commenta il presidente di Torretta Bike, Giorgio Tomei –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porcari pedala in attesa del Giro. La 35ª "Padulata" si tinge di rosa

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