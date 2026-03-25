A Porcari si prepara la 40ª edizione di Porcari corre, una corsa podistica organizzata dalla società locale di atletica. La manifestazione si svolgerà il 24 maggio, in concomitanza con l’attesa tappa del Giro d’Italia che partirà dalla città. La gara si snoderà attraverso percorsi tra le colline, offrendo un panorama suggestivo ai partecipanti. La presentazione ufficiale si è tenuta ieri mattina in una conferenza stampa.

Il coronamento degli eventi a corredo della tappa del Giro d’Italia che partirà da Porcari. Presentata ieri mattina in conferenza stampa la 40^ edizione della Porcari corre, a cura della locale società di atletica, prevista per il 24 maggio. L’anniversario di questa manifestazione coincide con i 60 anni di Sofidel, storico sponsor dell’evento podistico che, come noto, non è una gara competitiva. Presenti il sindaco, Leonardo Fornaciari, la vice Roberta Menchetti, la vice presidente dell’Atletica Porcari Emma Quartaroli, insieme a diversi soci fondatori, come Andrea Bartalesi, Tullio Toschi, Grazia Bertolucci e Renzo Rovai. Per Sofidel presenti Ambra Taccola e Luca Pieretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Porcari corre“ in attesa del Giro. Festa speciale per la 40ª edizione. Percorsi mozzafiato tra le colline

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