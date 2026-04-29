Popsophia conquista l’Italia | sold out immediato per il festival

Il festival Popsophia, dedicato al tema della Melancholia, ha registrato un sold out immediato ad Ancona, con prenotazioni provenienti da 123 città diverse. L’evento ha attirato un pubblico proveniente da regioni come Lazio, Lombardia e Sicilia, creando un afflusso turistico significativo in città. La partecipazione ha confermato l’interesse verso le tematiche proposte e la forte domanda di eventi culturali di questo tipo.

? Cosa sapere Sold out per Popsophia ad Ancona con prenotazioni da 123 città diverse.. Il festival sulla Melancholia attira flussi turistici da Lazio, Lombardia e Sicilia.. Tutti i posti gratuiti per gli incontri e gli spettacoli di Popsophia sono andati esauriti ieri durante il click day, con un pubblico che raggiungerà Ancona dall’8 al 10 maggio provenendo da 123 città diverse. Il festival, che quest’anno esplora il tema della Melancholia, vedrà come palcoscenici principali il Teatro delle Muse e la Pinacoteca Civica Podesti. L’affluenza prevista è tale da coinvolgere spettatori da ogni angolo della penisola: mentre il 17% dei prenotati è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Popsophia conquista l’Italia: sold out immediato per il festival Notizie correlate Leggi anche: Popsophia è sold out, i posti disponibili polverizzati in pochi minuti. Pubblico in arrivo da 123 città d'Italia La presentazione a Roma. Ecco il festival Popsophia, viaggio nella "melancholia" da Vasco a Vanoni-MinaUn viaggio nella "melancholia" attraverso filosofia, cinema e musica, tra fragilità collettiva e nuove solitudini digitali.