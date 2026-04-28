Popsophia è sold out i posti disponibili polverizzati in pochi minuti Pubblico in arrivo da 123 città d' Italia

Il festival Popsophia, che si terrà ad Ancona dall’8 al 10 maggio, ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, con i posti disponibili rapidamente esauriti. Il pubblico previsto proviene da 123 città di tutta Italia, dall’estremo nord al sud del paese. Quest’anno, il festival affronta il tema della Melancholia attraverso una serie di eventi e incontri.

ANCONA - Arrivano da 123 città in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. È il pubblico che farà tappa ad Ancona dall’8 al 10 maggio per gli appuntamenti di Popsophia che quest’anno dedica il festival al tema della Melancholia. Il Teatro delle Muse e la Pinacoteca Civica Podesti si apprestano a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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