Pontili e boe sul lago il Consiglio di Stato boccia la cooperativa Lariana

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Società Cooperativa Lariana contro il Comune di Como. La cooperativa, che gestisce due pontili sul lago di Como con un’ampia presenza di taxi boat, aveva contestato alcune decisioni dell’amministrazione comunale. La decisione riguarda le attività di gestione e l’utilizzo di pontili e boe sul lago. La cooperativa aveva presentato il ricorso dopo alcune ordinanze comunali.

La Società Cooperativa Lariana, che da anni gestisce due pontili sul lago di Como utilizzati in gran parte dai taxi boat, ha perso il ricorso davanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Como. I giudici hanno confermato la decisione di Palazzo Cernezzi di non rinnovare la concessione.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Battaglia legale tra punti vendita. Il Consiglio di Stato ’boccia’ CoopCASTEL DEL PIANO È arrivata la sentenza del Consiglio di Stato a chiudere il contenzioso amministrativo tra l’Unione Amiatina da una parte e l’Unione... Leggi anche: Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato dalla Regione Umbria