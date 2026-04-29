Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che mette fine a una disputa legale tra diverse istituzioni pubbliche e un punto vendita della grande distribuzione. La controversia riguardava questioni amministrative tra l’Unione Amiatina e l’Unione dei Comuni montani, il Comune di Castel del Piano, la Provincia di Grosseto e un’azienda della distribuzione. La decisione giudiziaria ha chiarito i confini legali delle parti coinvolte.

CASTEL DEL PIANO È arrivata la sentenza del Consiglio di Stato a chiudere il contenzioso amministrativo tra l’Unione Amiatina da una parte e l’Unione dei Comuni montanti, il Comune di Castel del Piano, la Provincia di Grosseto e Eurospin dall’altra. In una recente sentenza infatti i giudici della sezione quarta del Consiglio di Stato hanno chiuso la vicenda che è andata avanti per anni a suon di carte bollate, a seguito della scelta di Eurospin di aprire un proprio punto vendita nella sede dell’ex Amiata Auto. A neanche un chilometro di distanza da dove l’Unione Amiatina ha un punto vendita Coop. A giugno 2022 i vertici dell’Unione Amiatina...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia legale tra punti vendita. Il Consiglio di Stato ’boccia’ Coop

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