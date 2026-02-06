Ponte sullo Stretto cosa c'è nel nuovo decreto Infrastrutture approvato dal governo

Il governo ha approvato ieri in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto Infrastrutture. Al centro ci sono le misure per superare le contestazioni della Corte dei Conti e far partire i lavori sul Ponte sullo Stretto. Ora si attende che le procedure si sblocchino e i cantieri possano davvero partire.

Il decreto Infrastrutture, approvato ieri in Cdm, contiene disposizioni urgenti per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto e avviare finalmente i cantieri. Saltate la norma per limitare l'operato dei magistrati contabili e la nomina di Pietro Ciucci, già ad della Stretto di Messina Spa, a commissario, che negli scorsi giorni avevano attirato parecchie critiche. Bonelli (Avs): "Decreto furbizia, Salvini aggira i controlli".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto Ponte sullo Stretto e balneari nel decreto Infrastrutture: il confronto resta aperto Il governo tiene ancora in stand-by il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Approvato decreto Ponte sullo Stretto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi?; Ponte sullo Stretto, niente commissario e nessun paletto alla Corte dei conti: il governo riscrive il decreto; Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte; L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto. Ponte sullo Stretto, cosa c’è nel nuovo decreto Infrastrutture approvato dal governoIl decreto Infrastrutture, approvato ieri in Cdm, contiene disposizioni urgenti per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto e ... fanpage.it Ponte sullo Stretto, cosa si sono detti Salvini e Mattarella nel loro incontro al ColleAl centro dell'incontro al Colle tra il ministro dei Trasporti e il capo dello Stato le Olimpiadi, ma anche il decreto Infrastrutture con al suo interno ... fanpage.it Il Ponte sullo Stretto si farà ma si comincia fra due anni, tutti i dettagli del nuovo cronoprogramma approvato dal Consiglio dei Ministri, le nuove risorse e i confronti con la Corte dei Conti facebook Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.