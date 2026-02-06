Ponte sullo Stretto riparte l' iter | nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ufficialmente il nuovo decreto per il Ponte di Messina. L’iter riparte dopo mesi di attesa, con l’obiettivo di iniziare i lavori entro il 2026. La decisione è stata presa durante la riunione di ieri, aprendo la strada a una serie di passaggi che potrebbero portare alla realizzazione dell’opera. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si muoveranno le parti coinvolte.

Dopo la prima bocciatura della Corte dei Conti, arrivata a novembre, il progetto del Ponte sullo Stretto riparte con il nuovo decreto approvato nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio 2026 dal Consiglio dei Ministri. Il testo stabilisce le tappe per rilanciare l'opera e ne restituisce la gestione al Ministero delle Infrastrutture, a cui seguirà la nuova delibera del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), che dovrà indicare "nuovi motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" prima di essere sottoposta al vaglio dei magistrati contabili per lo sblocco definitivo dei cantieri.

