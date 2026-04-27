Nella notte, il fondo stradale del ponte sull’Adda tra Bertonico e Montodine si è sollevato in corrispondenza del primo giunto, lungo la strada provinciale 591. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto tra le due località, interessato dai lavori di riparazione. La chiusura riguarda esclusivamente la porzione tra Bertonico e Montodine, in provincia di Lodi.

Bertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la strada provinciale 591 nel tratto compreso tra Bertonico e Montodine, sul lato lodigiano. Una seria criticità strutturale che ha generato un pericoloso "gradino" d'asfalto, sorprendendo gli automobilisti in transito nell'oscurità. L'anomalia strutturale si è formata su entrambi i sensi di marcia. Il bilancio dei danni è già significativo: almeno due vetture sono rimaste pesantemente danneggiate a causa del violento impatto con il dislivello, riportando probabilmente la rottura di sospensioni e pneumatici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: il tratto tra Bertonico e Montodine verrà chiuso

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